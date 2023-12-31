T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/744 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne İli, Merkez İlçesi, Kocasinan Mahallesi,2259 ada 50 parsel sayılı 2.622 m² taşınmazın 75,31 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 75,31 m²'lik kısmını, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 33.195,58 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 22/12/2023tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 22/12/2023