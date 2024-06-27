Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.06.2024 - 00:00
        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/252 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN
        TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 185 ada, 6 parsel
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 352,67 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Hanife Tatlı, Müjgan Tatlı, Adnan Tatlı, Melike Tatlı
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demir Yolları


        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/252 Esas sayısında dava açılmıştır.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Kemal Köyü, 185 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 352,67 m2'lik bölümü için 14.321,93 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02053173