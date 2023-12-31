Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/395 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN
        TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi 3119 ada 53parsel.
        VASFI : Demiryolu
        YÜZÖLÇÜMÜ : 464,76m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/395 Esas sayısında dava açılmıştır.
        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeliEdirne ili, Merkez ilçesi, İstasyon Mahallesi 3119 ada 53 parsel sayılı taşınmazın tamamı için 354.830,50TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.25/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959445
        Şurada Paylaş!