T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/384 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ : Edirne ili, Merkez ilçesi, Kocasinan Mahallesi 2301 ada 42 parsel.

VASFI : Demiryolu

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.920m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Edibe Güdücü

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/395 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli Edirne ili, Merkez ilçesi, Kocasinan Mahallesi 2301 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 800,36 m2'lik kısmı için 217.099,89 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili için mahkememize dava açılmıştır. 2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.25/12/2023