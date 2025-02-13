T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/16 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ISPARTA/EĞİRDİR
MEVKİİ : YAZLA MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 263
PARSEL NO : 15
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.327,00 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYRULLAH ASLANLI VE ARKADAŞLARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/16 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025