İ L A N

T.C.

EĞİRDİR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/589 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

03/12/2024

MUSTAFA YÜCEER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen ŞEHRİBAN ERDOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2024/589 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024



GAİP TC KİMLİK NO : 50155156930

ADI SOYADI : ŞEHRİBAN ERDOĞAN

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 05/07/1935

DOĞUM YERİ : PAZARKÖY

İKAMETGAH ADRESİ :