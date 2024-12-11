T.C. EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
EĞİRDİR
Sayı : 2024/589 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI
03/12/2024
MUSTAFA YÜCEER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen ŞEHRİBAN ERDOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2024/589 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 50155156930
ADI SOYADI : ŞEHRİBAN ERDOĞAN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 05/07/1935
DOĞUM YERİ : PAZARKÖY
İKAMETGAH ADRESİ :