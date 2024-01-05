Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/42 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/2218 Esas 2023/3314 Karar sayılı kesin kararında belirtilen 30/10/2023 tarihli bilirkişinin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Çalolar Köyü Hacılar mevkii 101 Ada 91 Parsel tapu kaydındasulu tarla vasfında olduğu görülmüştür. Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede hali hazırda %1-3 arasında değişen eğimde olup, 80-90 + cm toprak derinliklerinde, kumlu, tınlı bünyeye sahip, alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan yerlerden olup sulu tarla vasfında yerlerdendir. Taşınmazın Malatya-Elazığ Karayoluna sıfır km bulunması sebebiyle ulaşım imkanlarının ve her türlü belediye imkanlarından faydalandığı tespit edilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 03/10/2022 tarih 52161 sayılı cevabi yazısında; Satışı istenilen parsel köy yerleşik sınırları dışında olup plansız alanlar imar yönetmeliği iskan dışı laanlar hükümleri geçerlidir. Yapılaşma şartları kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde belli olmakta olduğu belirtilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 07/09/2022 tarih 39231 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 5.033,55 m2 Kıymeti : 4.530.195,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.