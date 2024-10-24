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        T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.10.2024 - 00:00
        T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/90 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 11/10/2024

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

        İl İlçe Mahalle Ada-Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
        Kahramanmaraş Nurhak Topallı 106-1 Taşınmazın Tamamı 38101842120 FATMA ERDEM
        50830507514 GÖKÇE YİRİK
        46948296198 HAYDAR YİRİK
        25334513118 HÜSNE ÖZBAKIR
        32638773100 İBRAHİM YİRİK
        50866506376 İBRAHİM YİRİK
        50794508794 İBRAHİM YİRİK
        50797508630 İLKE YİRİK
        50833507450 NAİDE YİRİK
        44548376180 SÜLEYMAN YİRİK
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02109921