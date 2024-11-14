T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/258 Esas

07/11/2024



KAMULAŞTIRMA İLANI



Tapuda Saliha Dibekçi adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi 197 ada 58 parsel sayılı,946,08 m² lik alan için davalı Saliha Dibekçi aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 946,08 m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/109 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.