T.C.

ENEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO: 2023/41 Esas



Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Büyükevren köyü, 18, 538, 878, 977, 101, 1113, 935parsel ve 136 ada 6 Parsel taşınmazda ortaklığın giderilmesi davası açıldığı ancak davalı Nazif Seçkin ÖCAL'a(Hüseyin ve Aysun'dan olma 01/12/1987 doğumlu T.C.: 495***728) dava dilekçesi ve tensip zaptının tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda özetlenen davaya karşı tebliğden itibaren "HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren (2) hafta içinde davaya ilk itirazlarınız ile birlikte (HMK.117) cevap verebileceğiniz, HMK 128 maddesine göre süresinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK 131 maddesine göre cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı bir daha ileri süremeyeceğiniz ihtar olunur." iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ ve ihtar edilmiş sayılacağı ilan olunur. 08/05/2024