T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/391 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBBULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Hançerli Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 119/7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.608,92 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Yeşil, Ahmet Yeşil, Aliye Turan, Asiye Yeşilvd.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYEPETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 30/10/2024 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.13/09/2024