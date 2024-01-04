T.C.

ERZİNCAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/585Esas -2023/586 Esas

Davacı Erzincan Belediye Başkanlığı vekili tarafından tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile, taşınmazın tescili davasında; Davacı kurum vekili; 2942 sayılı kamulaştırma kanununun ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince davacı idarece kamulaştırılan aşağıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Erzincan Belediye Başkanlığı adına tescilini talep etmiştir.Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Mahkeme esas numaraları, Davalıları, Tapu maliki veya maliklerin ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüzölçümü;

Esas No: 2023/585 Davalı İzzet BEY

Tapu Bilgileri Erzincan İli, Merkez İlçesi, Hocabey Mahallesinde bulunan 491 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölümü,

Esas No: 2023/586 Davalı Cevat AKCA

Tapu Bilgileri:Erzincan İli, Merkez İlçesi Kızılay Mahallesinde bulunan 582 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı olan bölümü,

Yukarıda esas numaraları yazılı davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.

Açılacak davalarda husumet yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.

30 gün içeresinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.C Ziraat Bankası veya T.Halk Bankası Erzincan Şubelerine) yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen 2023/585 Esas- 2023/586 esas sayılı dosyaların duruşmasına 14/03/2024 tarihinde Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5 nci fıkrası uyarınca duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.