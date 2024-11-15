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        T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

        İlandır
        Giriş: 16.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ
        İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
        İLAN
        1-Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait Erzincan Merkez, Atatürk Mahallesi, Nerim Tombul Cad. 86 Ada, 9 Parseldeki 18 Nolu İşhanı içerisinde bulunan 2 (iki) adet taşınmazın (4. Kat, No: 9 Ofis 147 m2 ile 4. Kat, No: 11 Ofis 86 m2), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

        NO
        ADRES
        ADA/PARSEL
        CİNSİ
        MUHAMMEN BEDEL
        GEÇİCİ
        TEMİNAT
        İHALE
        TARİHİ
        İHALE SAATİ
        1
        		 Atatürk Mahallesi,
        Nerim Tombul Cd.
        Dış Kapı No:18
        Ofis Kapı No:9 Merkez/Erzincan

        86/9
        No:9 Ofis
        147 m2
        4. kat

        6.380.500,00-TL        		 191.415,00-TL 27.11.2024 10:00
        2 Atatürk Mahallesi,
        Nerim Tombul Cd.
        Dış Kapı No:18
        Ofis Kapı No:11 Merkez/Erzincan

        86/9
        No:11 Ofis
        86 m2
        4. kat

        3.709.000,00-TL        		 111.270,00-TL 27.11.2024 10:05

        2-İhale geçici teminatı, muhammen bedelin %3’üdür. Geçici teminat, Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 IBAN nolu emanet hesabımıza, dekont açıklama kısmında taşınmazın adresi, bulunduğu kat, kapı no ve metrekaresi belirtilerek yatırılacaktır.
        3-Satışı yapılacak olan taşınmazların, imarla ilgili her türlü vergi, resmi harçlar ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun, 17. Maddesinin, 4. Bendinin, (p) Fıkrası uyarınca KDV istisnası olduğundan, taşınmazlardan KDV alınmayacaktır.
        4-İhale, İl Encümenince İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 27.11.2024 tarihinde, saat 10:00’da başlayıp, 5’er dakika arayla yapılacaktır.
        5-İhalesi yapılacak taşınmazlara ait satış şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.
        6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar:
        a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.
        b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi.
        c-İkametgah belgesi.
        d-Tebliğe esas adres beyanı (adres beyanında telefon numarası da yazılı olacak).
        e-Satışa çıkan taşınmazın yerini gördüğüne ve mevcut haliyle kabul ettiğine dair dilekçe.
        f-Gerçek kişi, şirket adına ve vekaleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküsü.
        g-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi).
        h-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
        7-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
        8-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
        9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02123214