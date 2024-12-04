T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/2226 Esas



DAVALI : MUSTAFA İNAN



Davacı Nuray İNAN tarafından aleyhinize açılan, Muris Hasan İNAN'ın yasal mirasçılarına intikal eden bankadaki tereke ve taşınır araca konu Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/03/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.