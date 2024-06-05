T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Esas No:2023/157

Karar No:2023/376

Mahkememizde yapılan Kamulaştırma davası sonucunda 28/12/2023 tarihli karar ile Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, 13184 ada 2parsel (eski 2182 ada 4 parsel) sayılı taşınmazın davalının tapu kaydının iptali ile maliye hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 264.219,94-TL olarak tespitine kararın tebliğinden itibaren tescil yönünden kesin, bedel yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan bahisle Davacı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Vekili tarafından istinaf edilmiş olmakla gerekçeli karar ile istinaf dilekçesi davalı 33*******16 T.C. Kimlik nolu Dahili Davalı Murat TEKMAN(Yaşar oğlu 1976 D.lu)'a tebliğ edilemediğinden vetüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu kararın aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.