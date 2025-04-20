T.C.

ESKİL

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/04/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :: Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabası 367 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 126.947 m2

Kıymeti : 10.644.505,95 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabası 406 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 24.159 m2

Kıymeti : 1.772.304,24 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 SK:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.