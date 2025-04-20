T.C. ESKİL(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 21.04.2025 - 00:00
T.C.
ESKİL
ESKİL
(SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/04/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :: Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabası 367 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 126.947 m2
Kıymeti : 10.644.505,95 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK.
Yüzölçümü : 126.947 m2
Kıymeti : 10.644.505,95 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya Kasabası 406 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 24.159 m2
Kıymeti : 1.772.304,24 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK:
Yüzölçümü : 24.159 m2
Kıymeti : 1.772.304,24 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 SK:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.