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T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/778 Esas

DAVACI : SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : METİN GÜVEN



Davacı Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından yukarıda ismi belirtilen davalı aleyhine açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasında;

Ali Beren Güven (Berkay Otomotiv Ticari unvanlı işletme)'nin, davalı borçluların nam-ı müstearı olduğu ve muvazaalı tasarrufların BK m.19 uyarınca hükümsüzlüğünün tesbiti ve muvazaalı tasarrufların iptali,davacıya Eskişehir 4. İcra Müdürlüğü'nün 2014/1765 Esas sayılı dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere namı müstearın mal varlığı üzerinde, 30/07/2024 tarihinde haczedilen mahcuz mallar da dahil olmak üzere, İİK 283/1 maddesi kıyasen uygulanmak suretiyle alacağını tahsil hususunda cebri icra yetkisi tanınması talep edilmiş olup, duruşma günü olan 14/01/2025 günü saat 09:23'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.