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        T.C. EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. EŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
        BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/259 Esas

        DAVALI : Faouzia LASMAK Zaferiye Mahallesi, Şehit Mehmet Sancar Caddesi, No: 7 Kula/ MANİSA


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 19/03/2025 günü saat: 09:10'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için geçerli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dilekçelerinizdeki delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği, sunulmaz ise delilden vazgeçmiş sayılacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02147898