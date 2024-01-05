T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ADI-SOYADI: Semra YILDIZ
İŞ YERİ: Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Öğretmeni
MEVZUU: Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 93074186 sayılı savunma istem yazısının tebliğ edilmesi
DAVET YERİ: Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DAVETİN SEBEBİ:MEVZUU: Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 93074186 sayılı savunma istem yazısının tebliğ edilememesi.
DAVETİN GÜN VE SAATİ: 08.01.2024 (Saat:17:00'a kadar)