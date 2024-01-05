T.C.

FATİH KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İLANEN TEBLİĞ





ADI-SOYADI: Semra YILDIZ

İŞ YERİ: Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Öğretmeni

MEVZUU: Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 93074186 sayılı savunma istem yazısının tebliğ edilmesi

DAVET YERİ: Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

DAVETİN SEBEBİ:MEVZUU: Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 93074186 sayılı savunma istem yazısının tebliğ edilememesi.

DAVETİN GÜN VE SAATİ: 08.01.2024 (Saat:17:00'a kadar)