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        T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00

        T.C.
        FATİH KAYMAKAMLIĞI
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
        İLANEN TEBLİĞ



        ADI-SOYADI: Semra YILDIZ
        İŞ YERİ: Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Öğretmeni
        MEVZUU: Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 93074186 sayılı savunma istem yazısının tebliğ edilmesi
        DAVET YERİ: Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
        DAVETİN SEBEBİ:MEVZUU: Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 93074186 sayılı savunma istem yazısının tebliğ edilememesi.
        DAVETİN GÜN VE SAATİ: 08.01.2024 (Saat:17:00'a kadar)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962511
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