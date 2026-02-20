T.C. FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/189 Esas

DAVALILAR :MELEK BOZKURT - 21674548490



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup ancak tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Organize Sanayi Bölgesi yapımı sebebiyle Ordu ili, Fatsa ilçesi, Taşlıca Mahallesi sınırlarında bulunan 2694 Ada, 10 Parsel Sayılı taşınmazda kamulaştırma kararı alınmıştır. 3. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın bedeli peşin ödenmek ve pazarlıkla satın alınmak isteğine ilişkin davetiye davalılara tebliğ edilmiştir. Davalılar taşınmazları rızaen, satmak üzere yapılan tebliğe olumlu yanıt vermemiş rızaen kamulaştırma işlemi gerçekleştirilememiştir. davaya konu taşınmazın mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında taşınmazın kamulaştırılan bölümünün tapu kaydının iptali ile Fatsa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tüzel Kişiliği adına tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten karar verilmesini talep ettiği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.31/12/2025