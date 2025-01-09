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        T.C FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.01.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO: 2024/893

        Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. İle bir kısım davalılar ve Kenan Kahya arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma Bedel Tespiti Ve Tescil davası nedeniyle; duruşmasının 20.02.2025 günü saat 10:18 de yapılmasına karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği takdirde HMK'NUN 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı Kenan Kahyaya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02151899