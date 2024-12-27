T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/286 Esas

DAVALI : MUHIYEDDIN KUSE Kıbrıs Mah. Magosa Cad. No: 74 Şahinbey/ GAZİANTEP



Davacı dava dilekçesini özetle; Davalı ile Gaziantep 4. Aile Mahkemesinin 2021/825 Esas 2022/1205 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, söz konusu boşanma kararı ile müşterek çocukların velayetlerinin davalı babaya verildiğini, fakat geçen süre içerisinde çocuklarının eğitimi, okul ortamı, ev yaşantısı ve hayat düzenlerinin değiştiğini, bu sürece çocukların uyum sağlamakta zorluk yaşadıklarını, davalının Suriye uyruklu olması ve bazı sebeplerden dolayı sınır dışı edildiğini, davalı çocukları dedelerine bıraktığını, dedeleri de çocukları davacı anneye bırakıp gittiğinitüm bu sebeplerle çocukların üstün yararı gereğince velayetlerinin davalıdan alınarak tarafına verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin 2024/286 Esas sayılı dosyası ile yürütülen boşanma davasında davalı olan, Muhıyeddın Kuse (YKN:99964705830), 01/01/1993 Halep doğumlu,Ahmet ve Hurıye oğlu, Muhıyeddın Kuse'ye çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptındaki hususların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. HMK.'nın 122. Maddesi gereğince, davalının dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi sunulmadığında HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK.121.ve 129.maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli açıklamaları yapmaları gerektiği, dayandıklan vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaları gerektiği, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmelerinin zonunlu olduğu (m.194), cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde belirtmedikleri vakaları, dayanmadıkları delilleri daha sonra ileri süremeyecekleri, 7251 Sk. ile değişik 6100 sayılı HMK'nun 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan sonra HMK 141/2 maddesi uyarınca ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile iddia ve savunmalarını genişletemeyeceği yahut değistiremeyecekleri hususları tebligat yerine kain olmak üzere davalı MUHIYEDDIN KUSE'ye İLANEN tebliğ olunur.