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T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Esas :2023/1868 Esas

Mahkememizde görülmekte olan, Mirasçılık Belgesi İstemli davasının ara kararı gereğince; Mirasçı Ahmet Özdağlı'nın hissesi yönünden mirasın devlete geçme hükmüne istinaden T.M.K'nın 594. maddesi gereğince "Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, Sulh Hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.İlan süresinde kimse başvurmazsa ve Sulh Hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer." hükmü gereğince; Mahkememiz dosyasında Mirasçı Diyarbakır ili Sur ilçesi Bağıvar mahallesi Cilt no: 33 Hane No: 109 BSN:1'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma'dan olma 01/07/1915 doğumlu 05/10/1962 ölüm tarihli 25006646144 T.C kimlik numaralı Ahmet Özdağlı ile ilgili mirasçı sıfatı olan ilgililerin ikinci ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Mahkememiz dosyasına başvurması, belirtilen süre içinde başvurulmadığı takdirde mirasın Devlet Hazinesine geçeceği hususu 1. kez ilan olunur.