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        T.C. GAZİANTEP 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.11.2024 - 00:00
        T.C.
        GAZİANTEP
        5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2020/756 Esas
        14/11/2024

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi Ulaş Mahallesi 19K-2C pafta 2, 3046 ada parsel 30'da parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesine dair dava açıldığı, davalı Mensure Teke adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
        Duruşmanın ertelendiği 25/12/2024tarihinde saat 10:27'daadı geçen davalının mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediğini takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve hüküm de verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı Mensure Teke'ye ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02130530