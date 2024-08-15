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        T.C. GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.08.2024 - 00:00
        T.C.
        GAZİANTEP
        7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/1010 Esas
        29/07/2024
        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen 24769816092 TC nolu Metin Kaya'nın sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;Gaipliği istenen 24769816092 TC nolu Metin Kaya'nın kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü hususunda bir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Metin bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02077036