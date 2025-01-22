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        T.C. GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.01.2025 - 00:00
        T.C.
        GAZİANTEP
        7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/1701 Esas
        02/01/2025

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan, Mirasçılık Belgesi İstemli davası gereğince; Mahkememiz dosyasında Mirasçı Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi Sazgın mahallesi Cilt no: 71 Hane No: 45 BSN:13 'de nüfusa kayıtlı Halil ve Meryem'den olma 01/07/1902 doğumlu 12/04/1980 ölüm tarihli 44038162750 T.C kimlik numaralı Adile Kiraz ile ilgili mirasçı sıfatı olan ilgililerin birinci ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Mahkememiz dosyasına başvurması, belirtilen süre içinde başvurulmadığı takdirde mirasın Devlet Hazinesine geçeceği hususu 1. kez ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02160224