T.C. GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GAZİANTEP

İCRA DAİRESİ

2018/1 İFLAS

12/08/2024



GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLAS ALACAKLILARI EK SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS : BAĞDAT TEKSTİL HALI SAN VE TİC LTD ŞTİ, 1300051737 Vergi Nolu,

2. OSB 83204 Nolu Cad. No:12 Başpınar Şehitkamil/G.ANTEP



Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İİK'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Ek Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yoluyla ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde G.antep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına dair itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflas kararı veren yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine İİK'nun 235. madde hükmü gereğince yapılması gerekir. İİK'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.