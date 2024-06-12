T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/53 Esas

KARAR NO : 2022/658



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/04/2022 tarihli ilamı ile 2500 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmad Muhammed ve Rana 22/09/2003 doğumlu, AHMAD MOHAMMAD AHMAD MEHDAWI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024