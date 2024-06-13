T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/1611 Esas

KARAR NO : 2024/395



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2024 tarihli ilamı ile 100 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Moustafa ve Dalal 03/02/1987 doğumlu, HAMZA MADARATI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 04.06.2024