T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/2202 Esas

KARAR NO : 2024/1173



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile 2000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Antoıne Manda ve Izabel Aurora02/02/1986 doğumlu, MANUEL DOMINGOS adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 13.12.2024