T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/1652 Esas

KARAR NO : 2022/982



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/06/2022 tarihli ilamı ile 2500 TL ADLİ PARA, 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hosseın ve Sekineh1991 doğumlu,ZEINAB MOHAMMAD KHANI GHIYASVAND adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 27.11.2023