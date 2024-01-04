T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2021/1747 Esas

KARAR NO : 2022/699

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2022 tarihli ilamı ile 2500 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hosseın ve Zehra18/11/1994 doğumlu,NAZANIN FATEME KAZEMI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 27.11.2023