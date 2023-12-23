T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/454 Esas

KARAR NO : 2023/70

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2023 tarihli ilamı ile cezası ile cezalandırılan Beham ve Fahri 18/04/1996 doğumlu, MOHAMMAD GHALOUJEH adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 09.11.2023