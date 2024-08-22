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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.08.2024 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        EsasNo: 2023/38 Esas
        Karar No: 2023/855 Esas


        İLAN METNİ


        Sanık YALÇIN ALİ METEOĞLU hakkında Mahkememizin 22.11.2023 tarihli ve 2023/38 esas 2023/855 karar sayılı ilamı ile; Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Tehdit suçundan 18 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş ancak tüm arama ve çabalara rağmen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir. Bu nedenle ;
        1-Tebligat kanununun 28. ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.16.08.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02079716