T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C.
GAZİOSMANPAŞA
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2020/1047 Esas
KARAR NO : 2021/969
HAKİM : Selin UĞRAŞ 252295
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Burcu ÇAKIR 104257
SANIK : OSMAN ALİ, ÖMER ve MERYEM oğlu, 01/01/1999 AFGANİSTAN doğumlu
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ : 07/09/2020
ASIL KARAR TARİHİ : 08/11/2021
EK KARAR TARİHİ : 23/08/2024
KANUN MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 142/2-h. maddesi
VERİLEN CEZA : 4 Yıl 2 Ay Hapis
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 08/11/2021 tarihli gerekçeli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ve genel internet haber sitelerinden birinde ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur. 23/08/2024