T.C.

GAZİOSMANPAŞA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/1069 Esas



Mahkememizde açılan davada Siirt ili, Baykan ilçesi, Dedebakırı mah/köy, 10 Cilt, 18 Aile sıra no, 35 sırada nüfusa kayıtlı, SAİT ve MAYNUR 'dan olma, 21/06/1967 doğumlu, 10523983292 TC nolu ŞÜKRÜ KINA hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.10523983292 TC nolu ŞÜKRÜ KINA'nın hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, TMK'nin 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 15/01/2024