T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/538 Esas 06/12/2023 İLAN

Davacı , ESMA ERGÜN ile Davalı , HASAN ERGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizin 14/11/2023 tarihli ön inceleme tensip tutanağı ile Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına, 6100 Sayılı HMK nun (22/07/2020 tarih ve 7251 Sayılı Yasanın 13. Maddesiyle değişik) 139/2. Maddesi gereğince, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, her iki tarafın da mazaretsiz olarak ön inceleme duruşmasına katılmaması halinde HMK 150 maddesi uyarınca davanın işlemden kaldırılabileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususlarının işbu zaptın tebliği ile İHTARINA, HMK 139 mad.uyarınca, ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir davetiye ile birlikte iş bu zaptın taraflara tebliğine,masrafın yatırılan gider avansından karşılanmasına ve ön inceleme duruşmasının 01/02/2024 günü saat 10:35'a bırakılmasına tensiben karar verilmiştir.

Davalı HASAN ERGÜN'e Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususlarının ,bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 22/07/1991 doğumlu 27095435500 T.C kimlik numaralı HASAN ERGÜN'e İLANEN TEBLİĞ olunur.