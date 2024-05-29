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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.05.2024 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/1178 Esas
        KARAR NO : 2024/407


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2024 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Mahmood ve Asıa Abdulateef kızı, 14/06/1985 doğumlu, DILMAN TAHA MAHMOOD MAHMOOD tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.. 29.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02041108