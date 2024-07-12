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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.07.2024 - 00:00
        T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İLAN


        DOSYA NO: 2022/648 Esas
        KARAR NO: 2024/564


        Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan X ve X oğlu, 18/11/1967 doğumlu, XIANSHUN ZHENG tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
        Dair ilan tarihinden itiaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 11.07.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02061330