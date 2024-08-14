T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/414 Esas

KARAR NO : 2024/790



suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/07/2024 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hasan ve Gule oğlu, 01/02/1997 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN MUHAMMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 13.08.2024