T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Konu: Hikmet Tevhide Yalçın
Aşağıda kimliği belirtilen Hikmet Tevhide Yalçın isimli şahsın yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden; şahsın yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bilgi vermeleri ile şahıs yaşıyorsa kendisinin mahkememize bilgi vermesi ilan olunur.07/06/2024
Gaip
T.C. Kimlik No : -
Adı Soyadı : Hikmet Tevhide Yalçın
Baba Adı : -
Ana Adı : -
Doğum Tarihi : -
Doğum Yeri : -