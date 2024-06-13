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        T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.06.2024 - 00:00
        T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı: 2022/875 Esas

        Konu: Hikmet Tevhide Yalçın

        Aşağıda kimliği belirtilen Hikmet Tevhide Yalçın isimli şahsın yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden; şahsın yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bilgi vermeleri ile şahıs yaşıyorsa kendisinin mahkememize bilgi vermesi ilan olunur.07/06/2024

        Gaip

        T.C. Kimlik No : -
        Adı Soyadı : Hikmet Tevhide Yalçın
        Baba Adı : -
        Ana Adı : -
        Doğum Tarihi : -
        Doğum Yeri : -

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02048081