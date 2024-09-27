T.C.

GEMLİK

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2023/29 Esas

KARAR NO : 2024/506

SANIK : ESER MEŞUR, MEHMET ve NADİDE oğlu, 30/06/1984 KÜTAHYA doğumlu, KÜTAHYA, EMET, EĞRİGÖZ mah nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

SUÇ TARİHİ : 25/04/2022

KARAR TARİHİ : 04/06/2024

HÜKÜM ÖZETİ

Sanığın tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF hakkı bulunduğu, belirtilen süre içerisinde İSTİNAF hakkını kullanmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin sanığa tebliği için ilanen tebliğine karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur . 24.09.2024