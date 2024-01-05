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Sayı : 2023/187 Esas

Konu : Gaiplik

T.C.

GENÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe kararı verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaiplik davası görülen ORHAN COŞKUN'un 1993 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar kendisinden bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Genç Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 28/12/2023



GAİP

TC KİMLİK NO : 10381859746

ADI SOYADI : ORHAN COŞKUN

BABA ADI : MEHMET TAYYİP

ANA ADI : ESMA

DOĞUM TARİHİ : 24/05/1955

DOĞUM YERİ : GENÇ

İKAMETGAH ADRESİ : Kültür Mah. Terminal Cad. No:5 Genç/ BİNGÖL