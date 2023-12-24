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        T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/471 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

        BULUNDUĞU YER : BOLU İLİ, YENİÇAĞA İLÇESİ, SARAY, YAPRAKDERE MEVKİİ
        ADA NO :111
        PARSEL NO : 18
        VASFI : ARSA
        YÜZÖLÇÜMÜ : TAMAMI
        MALİKİN ADI VE SOYADI : ARİFE DURSUN VE DİĞERLERİ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/471 Esas sayısında dava açılmıştır.
        İlan tarihinden itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Yeniçağa Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği tespit edilerek kamulaştırma bedelinin Gerede Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmek gerektiği, yukarıda yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasa ile değişen 7. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.(tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956278
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