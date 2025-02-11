Örnek No:55*



T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özl.: Giresun, Merkez, Boztekke köyü, 121 ada 7 parsel; Söz konusu taşınmazın deniz seviyesinden yüksekliği 58-152 metre civarında ve Giresun Ordu Karayoluna kuş uçuşu 2,3 km uzaklıkta bulunmakta olup fındık yetiştiriciliği bakımından alt kol bölgesinde bulunmaktadır. İki katlı mesken olan ev: Taşınmaz parsel üzerine iki katlı ahşap dolgu tarzında yapılmış yığma ev olan yapı vardır. yapının dışı kısmi sıvalı olup üzerinde çinko saç kaplama çatısı vardır. yapı iki katlı olup bodrum katı depo ve ahır olup zemin katı mesken olarak kullanılmaktadır. Tek katlı müştemilat olan yapı : Taşınmaz parsel üzerine müştemilat olarak kullanılmak üzere tek katlı ahşap direk üzerine tahtadan yapılmış yığma yapı vardır. yapı müştemilat olarak yapılmıştır. dışı sıvasız olup ü06/02/2025zerinde çatısı yapılıdır.

Yüzölçümü : 19.742,60 m2 İmar Durumu: Taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmı bulunduğu köyün yerleşik alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Köy yerleşik alan sınırları içinde kalan kısmında plansız alanlar imar yönetmeliğinin belediye mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak esaslar başlıklı 5. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma ile ilgili hükümlere tabidir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan kısmı plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.

Kıymeti : 16.755.991,22 TL

KDV Oranı: Arsa%10, Tek Katlı Müştemilat % 20, İki katlı Müştemilat % 20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:59

06/02/2025