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        T.C. GÖKÇEADA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2023 - 00:00
        T.C.
        GÖKÇEADA
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı :2023/149 Esas 21/11/2023
        İLAN

        Davacı , VAKIFLAR GNEL MÜDÜRLÜĞÜ İZAFETEN VAKIFLAR BALIKESİR BÖLGE MÜD. ile Davalı , KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; ''Dava konusu Çanakkale ili, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan; 286 ada, 4 parsel sayılı Sultan Süleyman Vakfından icareli 183,45 m2 yüzölçümlü iki katlı kargir ev ve arsası olan taşınmazın, 91/256 hissesinin Mariya, 91/256 hissesinin Paraşkeva adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşılmakla, Mariya ve Paraşkeva'yı bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/149 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.''

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954816
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