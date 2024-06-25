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        T.C. GÖKÇEADA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.06.2024 - 00:00
        T.C.
        GÖKÇEADA
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/215 Esas

        21/05/2024

        İLAN


        Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Davacı Maliye Hazinesince dava konusu Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesi, 304 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazın hissedar maliklerinden olan İstilyanoz kızı Aryandi'nin TMK 588.maddesi gereğince gaipliğine, Gökçeada İlçesi, Fatih Mahallesi, 304 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazın hissedar maliklerinden olan İstilyanoz kızı Aryandi'nin hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, İstilyanoz kızı Aryandi'nin bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2023/215 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02050804