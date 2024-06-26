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        T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/128 Esas
        KARAR NO : 2023/379


        Davalı :

        1)FATMA KORKMAZ-24664002880-Haydarlı Köyü Cerrahobası Küme Evleri No:17 Gölbaşı/ Adıyaman
        2)ALİ KORKMAZ-24655003162Çukur Mah. Dr.MecitBarlas Cad. Abdulkadir Yetkin İşhanı No:2/4 Şahinbey /Gaziantep

        Davacı : GÖLBAŞI ADIYAMAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

        Davacı Orman Genel Müdürlüğüne izafeten Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından davacı Hasan Tahsin Korkmaz aleyhine açılan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda;

        H Ü K Ü M :
        Mahkememizden verilen 21/06/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Kısmen Kabul-Kısmen Red karar verilmiştir.
        Mahkeme Gerekçeli kararı yerine geçerli olmak üzere davacı vekilinin İstinaf dilekçesi ile birlikte ilgililere ilanen tebliğ olunur.30.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02051835