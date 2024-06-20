T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



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Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davacı Davalı(lar) İli İlçesi Köyü Ada Parsel 2024/62 DSİ Genel Müdürlüğü İbrahim AĞÖREN Adıyaman Gölbaşı Savran 111 1 2024/63 DSİ Genel Müdürlüğü Seyrani ÖRTLEK Adıyaman Gölbaşı Savran 109 2 2024/64 DSİ Genel Müdürlüğü Abdi AĞÖREN Adıyaman Gölbaşı Savran 106 1 2024/65 DSİ Genel Müdürlüğü Mehmet YAYLACI vd Adıyaman Gölbaşı Savran 107 7 2024/66 DSİ Genel Müdürlüğü Hacı AĞKADER Adıyaman Gölbaşı Savran 115 4 2024/67 DSİ Genel Müdürlüğü Mehmet KISKAÇ Adıyaman Gölbaşı Savran 117

117 6

4 2024/68 DSİ Genel Müdürlüğü Hüsne EMERÖZ vd Adıyaman Gölbaşı Savran 125 2 2024/69 DSİ Genel Müdürlüğü Fadime KÜTÜK Adıyaman Gölbaşı Savran 107 5 2024/70 DSİ Genel Müdürlüğü Memet AĞÖREN Adıyaman Gölbaşı Savran 104 3 2024/71 DSİ Genel Müdürlüğü Emir TEPEDİBİ Adıyaman Gölbaşı Savran 104

103 5

1 2024/72 DSİ Genel Müdürlüğü Memet BEYAZBAL Adıyaman Gölbaşı Savran 128 6 2024/75 DSİ Genel Müdürlüğü Meryem AĞÖREN vd Adıyaman Gölbaşı Savran 101 6 2024/76 DSİ Genel Müdürlüğü Ahmet SUÇAĞI Adıyaman Gölbaşı Savran 129 6 2024/77 DSİ Genel Müdürlüğü Musa

AĞKOÇ Adıyaman Gölbaşı Savran 129 15 2024/78 DSİ Genel Müdürlüğü Mahmut KARABAĞ Adıyaman Gölbaşı Savran 108

102 2

4 2024/79 DSİ Genel Müdürlüğü Bayram SELBİSU Adıyaman Gölbaşı Savran 101 1 2024/81 DSİ Genel Müdürlüğü Mustafa ECERAY Adıyaman Gölbaşı Savran 123 8 2024/82 DSİ Genel Müdürlüğü Hüseyin ÇOBANSOY Adıyaman Gölbaşı Savran 129 8 2024/83 DSİ Genel Müdürlüğü Durdu EMERÖZ Adıyaman Gölbaşı Savran 129 1 2024/84 DSİ Genel Müdürlüğü İbrahim SUÇAĞI Adıyaman Gölbaşı Savran 124 1 2024/86 DSİ Genel Müdürlüğü Musa EMERÖZ Adıyaman Gölbaşı Savran 121 2 2024/87 DSİ Genel Müdürlüğü Hüseyin TEZDURDU Adıyaman Gölbaşı Savran 130 2 2024/88 DSİ Genel Müdürlüğü Memet BİGİŞ Adıyaman Gölbaşı Savran 131 5 2024/89 DSİ Genel Müdürlüğü Salman SELBİSU Adıyaman Gölbaşı Savran 136 1 2024/90 DSİ Genel Müdürlüğü Musa EMERÖZ Adıyaman Gölbaşı Savran 136 5 2024/91

2024/92 DSİ Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü Mehmet BEYAZBAL

Fadıma ÇIRA vd Adıyaman

Adıyaman Gölbaşı

Gölbaşı Savran

Savran 138

142 3

79 2024/93 DSİ Genel Müdürlüğü Mehmet BEYAZBAL Adıyaman Gölbaşı Savran 142 83 2024/94 DSİ Genel Müdürlüğü Mustafa DURUSOY Adıyaman Gölbaşı Çataltepe 144 1 2024/95 DSİ Genel Müdürlüğü Süleyman ECERAY Adıyaman Gölbaşı Savran 123 9 2024/96 DSİ Genel Müdürlüğü Mulla Osman ERCAN Adıyaman Gölbaşı Savran 117 9 2024/97 DSİ Genel Müdürlüğü Musa ECERAY Adıyaman Gölbaşı Savran 106 4 2024/98 DSİ Genel Müdürlüğü Muharrem KIRMIZIELMA Adıyaman Gölbaşı Savran 123

128 4

2 2024/99 DSİ Genel Müdürlüğü Tevfik AĞKOÇ Adıyaman Gölbaşı Savran 122

123 4

11 2024/100 DSİ Genel Müdürlüğü Muharrem KISKAÇ Adıyaman Gölbaşı Savran 117

117 3

7 2024/101 DSİ Genel Müdürlüğü Muharrem ERCAN Adıyaman Gölbaşı Savran 117 2