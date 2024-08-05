Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.08.2024 - 00:00
        T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/258 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 691 ada 5 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 352,00 m² olan taşınmazda 14,22m² lik alan için davacı tarafından davalı Bayram Kara aleyhine 14,22 m² lik alanın idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/258 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.. 31/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02072211